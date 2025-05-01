Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başıboş köpeğin evin önündeki bir tavuğu ağzına alıp kaçtığı anlar, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Safranbolu ilçesi Aslanlar Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, başıboş bir köpeğin bir evin önünden çaldığı tavuğu alıp hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde köpeğin yolun karşısına geçtiği ve korna sesi sonrası koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Öte yandan aynı mahallede daha önce de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.