Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor’un “Destek Sizden Bayrak Bizden” kampanyasına Belediye ve personeli adına katıldığını açıkladı.

“Her zaman yanındayız”

Başkan Şehirli, açıklamasında; "Şahsım ve Altıeylül Belediyesi olarak her zaman şehrimizin takımı Balıkesirspor’un yanındayız. Şehrimizde veya il dışlarında maçlara katılıyor, futbolcularımızla kahvaltılarda bir araya geliyor, konuşuyoruz. Onlar bizi, biz onları vakit buldukça ziyaret ediyoruz. Balıkesirspor, şehrimiz için çok önemli. Bizler bu şehrin belediye başkanı olduğumuz için her konuda destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Belediye olarak her zaman reklam ve tanıtım konusunda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" dedi.

“Hep birlikte sahip çıkalım”

Başkan Şehirli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün burada, personelimiz ve belediye adına biz de ‘Destek Sizden Bayrak Bizden’ kampanyasına katıldık. Buradan şunu tekrar söylemek istiyorum ki, bu şehir bizim, bu takım bizim. Gelin, hep birlikte bu şehre ve takıma sahip çıkalım" dedi.