Balıkesir’in Erdek ilçesinde balıkçı ağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın, büyük maddi zarara yol açtı.

Yangın, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balıkçıların ağlarının ve ekipmanlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yangın, bölgedeki birçok balıkçının ağlarını ve çeşitli ekipmanlarını kullanılamaz hale getirdi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.