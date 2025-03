Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali bu yıl beşinci kez izleyicilerle buluştu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde oynanan "Hikayesinden Senden Bahsetti" isimli oyunla başlayan festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 yıl önce, Kadın Oyunları Festivali’nin ilk kıvılcımının Ayvalık’tan yakıldığını ve festivalin artık çok sayıda kentte geleneksel olarak düzenlenmeye başlandığını hatırlattı.

Kadınların toplum içerisindeki kaldığı baskı, zulüm ve şiddetin hep konuşulduğunu ama bunu sanatla anlatmanın yolunun, bu baskıyı kadın sanatçıların gözünden görmenin herkese iyi geleceğini düşündükleri için yola koyulmalarının ardından 5 yılda büyük bir mesafe aldıklarını belirten Başkan Ergin, "Artık her yıl yeni oyunlar sahneleniyor, her yıl yeni sanatçıları izliyoruz, her yıl seyirci sayısı katlanarak artıyor, artık salonlara sığmıyoruz. Beş yıldır 23 Mart günü başlayan oyunlarımızın ardından bir gelenek olarak kapanış yine 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yapılacak ve Dünya Tiyatro bildirisi kentimizde okunacak." dedi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne kadar sürecek olan festivalin ilk gecesinde; İlkay Yıldız’ın yazdığı, yönetmenliğini Ayşegül Bahtiyaroğlu’nun üstlendiği "Hikayesinde Senden Bahsetti" isimli tek kişilik oyunda, oyuncu Gizem Aldemir performansıyla alkış topladı.

Ayşe Parla Soyluer isimli iyi eğitimli, zeki, komik ama çok yalnız bir kadını canlandıran oyuncu Aldemir; evi yanmış Ayşe Parla’nın oyun boyunca yangınla ilgili paçayı kurtarma planları yaparken, çocukluğu, ailesi, insanlarla ve kendisiyle ilgili bir dökülme ve bir yüzleşmeye sürüklenmesini, yalnızlaşamaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını, aklını, kalbini ve dehasını esprili diliyle sahneye taşıdı.

Festival kaliteli oyunlara ev sahipliği yapıyor

Festivalde; 24 Mart Pazartesi günü; Othello, 25 Mart Salı günü; Gülistan, 26 Mart Çarşamba günü Fok Derisi Kavuşma ve 27 Mart Perşembe günü de Havva isimli oyunlar Nejat Uygur Sahnesi’nde sergileneceği öğrenildi.