Balıkesir’in Gönen ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte otogarda dönüş hareketliliği yaşanıyor.

Bayrak sevgisi gökyüzüne yansıdı Bayrak sevgisi gökyüzüne yansıdı

Tatil süresince memleketlerinde zaman geçiren vatandaşlar, özellikle öğrenciler, okullarına ve yaşadıkları şehirlere dönmek üzere Gönen Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren otogarda hareketlilik gözlenirken, şehirler arası otobüslerde artan talepler dikkat çekti.

Yoğunluk nedeniyle vatandaşların seyahatlerini son dakikaya bırakmamaları öneriliyor.

Kaynak: İHA