Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali ve Zeycan Baysal çifti, 20 yıl önce taşındıkları mahallede her bayram çocuklara harçlık dağıtarak geleneksel bir sevinç yaşatıyor.

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi’ne 20 yıl önce taşınan 2 çocuklu Baysal çifti, bu bayramda da geleneği bozmadı. Ramazan ve Kurban bayramlarının ikinci günü saat 14.00’te mahallenin çocuklarıyla bir araya gelen Ali ve Zeycan Baysal çiftçi, bu bayramda onlara tek tek harçlık verdi. Bayram harçlığı almak için her yıl sıraya giren çocuklar, bu anı heyecanla beklediklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Hayırsever iş insanı Ali Baysal, "Bu yıl da bayramda çocuklarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Yaklaşık 500 ila 600 çocuğumuza harçlıklarını verdik. Bu gelenek büyümeli. İmkânı olan herkes, oturduğu mahallede ya da apartmanda bu geleneği sürdürmeli" dedi.

Zeycan Baysal ise her bayram çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.