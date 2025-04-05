Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluğu garantileyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor kupanın sahibi oldu. Edremit Belediyesi Gürespor, 2025-2026 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Güre Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor - Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri müsabakasını Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Burhaniye Kaymamı İlyas Memiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve TBF yöneticileri takip etti.

Edremit Belediyesi Gürespor parkeden 90-60’lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşma sonunda Edremit Belediyesi Gürespor’a şampiyonluk kupasını, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten takdim etti.

Şampiyon Edremit Belediyesi Gürespor’a madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ve TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı verdi.

Şampiyonluk hakkında konuşan Takım Kaptanı Melike Tuğba Oral, "Ne mutlu ki bize iki kupa kazandık. Hem bireysel hem takım olarak onun onurunu ve gururunu yaşıyorum. Başkanımız Agah Feratoğlu’na yanımızda olduğu için, destek verdiği ve tüm imkanları sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Başantrenör Alper Durur. buradaki macerasının 25 sene önceye dayandığını hatırlatarak, "25 sene önce de ben bu takımı Süper Lig’e çıkartmıştım. Yine aynı gururu yaşamak benim için çok büyük bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maddi, manevi bizim yanımızda olan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ekibime, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, çok iyi bir ekip işi çıkarttık ve karşılığını aldık. İnsanlar mutlu olmayı hak ediyorlar" diye konuştu.

Agah Ferhatoğlu: "Edremit Gürespor, kadın basketbolunda tarihi geçmişi olan bir kulüp"

Namağlup kupayı kaldırdıklarını ifade eden Başkan Agah Ferhatoğlu ise, "Önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Önümüzde bir maç kaldı, onu da alıp inşallah Süper Lig’de namağlup olarak çıkacağız. Federasyon Kupası’nı da namağlup şekilde aldık. Bizi bugün yalnız bırakmayan taraftarımıza, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonlukta büyük emeği geçen oyunculara, teknik heyete, yönetim ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Buradan taraflarımızdan seneye inşallah Süper Lig’de bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Gerçekten Edremit Gürespor, kadın basketbolunda tarihi geçmişi olan bir kulüp. Bu ligde en eski kulüplerinden bir tanesi. Biz bu durumu Süper Lig’de de devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz, arzudayız ve istekteyiz. Bugün buradayız, çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bütün taraftarlara geldikleri için, bizi destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.