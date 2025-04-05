Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Aralık 2024 tarihinde, 2 şüphelinin bir iş yeri önüne motosiklet ile gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri ve ardından kaçtıkları tespit edildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları sonucu yaşları küçük şüpheliler E.Ş. ve A.O. yakalandı.

21 Şubat 2025 tarihinde ise Hürriyet Mahallesi’ndeki bir araca silah ile ateş açan ve ardından Şirinevler Mahallesi’ndeki iş yeri önüne gelerek silahlı saldırıda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince incelenen görüntüler sonucu tespit edilen A.A., B.A. ve yaşı küçük M.Y. yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelilerin iş yerleri sahiplerinden talep ettikleri parayı alamamaları nedeniyle kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Yakalanan 5 şüpheli "iş yeri kurşunlama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük M.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.O., E.Ş., A.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.