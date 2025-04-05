Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan kuzularda aşılama ve küpeleme işlemleri devam ediyor.

Iğdır’da yaklaşan göç dönemi öncesi Halfeli, Hoşhaber, Karakuyu köyleri ve merkez mahallerde kuzularda aşılama ve küpeleme çalışmaları hızla devam ediyor. Tüm il çapında yapılan çalışmalarla, salgın hastalıkların önlenmesi ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı şubesinde görevli veteriner hekim ve teknisyenler, sahada çalışmalarına devam ediyor.