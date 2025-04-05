Muğla’nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde çok saylıda düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içinde 27’si çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 27 çocuk) yakalandı.