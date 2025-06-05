Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları muhtemel yangınlar ve trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bayram boyunca 447 personel 169 araç ile itfaiye ekipleri teyakkuzda olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 447 personel 169 araç ile bayramda teyakkuzda olacak. Bayram tatili öncesinde vatandaşları muhtemel yangın ve trafik kazalarına karşı uyaran Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bayram süresince artan araç trafiği, mangal yakımı, kurban kesimi ve açık alanlardaki etkinlikler nedeniyle yangın ve kaza riskinin de yükseldiğine dikkat çekti.

"Yangın riski ve elektrik kazalarına karşı uyarı"

Özellikle ormanlık ve makilik alanlarda ateş yakılmasının yangın riskini ciddi ölçüde artırdığına dikkat çeken Büyükşehir İtfaiyesi, rüzgarlı havalarda ateş yakılmaması, yakılan ateşin ise tamamen söndürüldüğünden emin olunması gerektiğini vurguladı.

Kurban kesimlerinin, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen denetimli kesim noktalarında yapılmasının önemine değinilen açıklamada, bu alanlarda yangın söndürücülerin hazır bulundurulması ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca kesim işlemleri sırasında kullanılan elektrikli aletlerin sağlam ve güvenli olması, uzatma kablolarının hasarsız olması ve ıslak ellerle elektrikli cihazlara temas edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Acil durumlarda 112’yi arayın

Büyükşehir İtfaiyesi, bayram tatilinde özellikle yollarda yoğunluğun artması nedeniyle sürücülerin hız limitlerine uyması, emniyet kemeri takması, alkollü araç kullanmaması ve yol şartlarına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, araçlarda yangın ve kaza anında hızlı müdahale için temel yangın söndürücü ve ilk yardım malzemelerinin bulundurulması önerildi. Büyükşehir İtfaiyesi, bayram boyunca tüm ekiplerin teyakkuzda olacağını ve vatandaşların muhtemel bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak hızlıca yardım isteyebileceklerini belirtti.

"Bayram boyunca ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’ya yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ile bayrama hazır olduğunu belirtti. Başkan Aras: "Bayramlar, paylaşmanın, birlik olmanın, sevdiklerimizle bir araya gelip güzel hatıralar biriktirmenin en güzel zamanları. Ama biliyoruz ki, bazen küçük bir ihmal büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden özellikle yangınlara ve trafik kazalarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızdan özellikle havaların ısınmasıyla ormanlık ve makilik alanlarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Orman yangınları konusunda Muğla hassas bir bölge. Kurban Bayramı tatilinde özellikle ormanlık alanlarda mangal için ateş yakılmaması ve dikkatli olunması büyük önem taşıyor. Ayrıca vatandaşlarımızdan, kurban kesimlerini belirlenen alanlarda gerçekleştirmelerini ve hijyen ile güvenlik kurallarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyorum. Bayram yoğunluğu nedeniyle trafikte de kurallara uymanın, emniyet kemeri takmanın ve dikkatli olmanın hayat kurtardığını da unutmamak gerekir. Bayram boyunca ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olacak. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum" dedi.