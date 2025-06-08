Bayramın ilk günü Bodrum Azka Otel’de sahne alan genç sanatçı Müge Ökten, enerjisi ve etkileyici performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneden inerek şarkılarını konukların arasında seslendiren Ökten, hem şıklığı hem de güçlü sesiyle geceye damgasını vurdu.

Azka Müzik etiketiyle kısa süre önce yayımlanan ve söz-müziği kendisine ait olan "Ya Ya" adlı şarkısını ilk kez hayranlarıyla canlı olarak paylaşan sanatçı, büyük beğeni topladı. Seyirciden tam not alan performansı, gece boyunca coşkunun kesilmeden devam etmesini sağladı.

Müge Ökten’in sahne hakimiyeti ve samimi tavırları, Azka Otel misafirlerinden yoğun ilgi gördü.