Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Savran Mahallesi’nde bulunan bir toprak havuz balık üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, tesis çevresindeki otluk alanda başladı. Alevler kısa sürede yayılarak işletmeye ait iki konteynere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmeye ait konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.