Ankara’nın Akyurt ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kavşakta bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı yoldan gelen otomobili görmeyince iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine kısa sürede trafik ekipleri sevk edilerek, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar, aynı noktada sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını talep etti.