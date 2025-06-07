Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik yolu üzerinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Menteşe istikametinden Yerkesik Mahallesi’ne doğru ilerleyen minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen durdururken, içeride bulunan yolcular hızla minibüsü terk etti. Yolcular ve sürücü, alevlerin yayılmasından saniyeler önce araçtan inerek faciadan son anda kurtuldu. Motor bölümünden çıkan dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüste maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.