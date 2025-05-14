Iğdır’da su verimliliği seferberliği kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

2023 yılında başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, ülke genelinde su tasarrufu bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde merkez ve köy okullarında öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Son olarak, Çalpala İlkokulu öğrencilerine yönelik "Tasarruflu Su Kullanımı" konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere evsel su tüketiminin azaltılması, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su verimliliği konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca, su tasarrufunun önemini vurgulayan bilgilendirici videolar izletilerek öğrencilerin konuya ilgisi artırıldı. Eğitimlerin, çocuk yaşta bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sunması ve su verimliliği kültürünün toplum genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.