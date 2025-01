Giresun Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı mama üretim merkezi, büyümeye devam ediyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, proje kapsamında günlük üretim kapasitesinin 50 kilogramdan 250 kilograma çıkarıldığını açıkladı.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamanın, sokak hayvanlarının beslenmesi için lokanta ve hastanelerden toplanan tüketilmeyen yemekler, mama üretim merkezinde mamaya dönüştürülerek kedi ve köpeklere sunuluyor. 9 ay önce başlatılan projenin hedeflere ulaştığı belirtildi.

Başkan Fuat Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman can dostlarımızın yanında olduk. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından 9 ay önce başlatılan mama üretim merkezimiz, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılıyor. Şehrimizdeki tüketilmeyen yemek atıklarını değerlendirerek bu sistemi kurduk ve başarıyla işletiyoruz. İlk etapta günlük 50 kilogram mama üretimi ile başladık, şu an ise kapasitemizi 250 kilograma kadar çıkardık" dedi.

Karadeniz’de bu sistemi geçen ilk belediye oldu

Başkan Fuat Köse, projeyle sadece atıkları değerlendirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda belediye bütçesinde ciddi tasarruf sağladıklarını belirterek, "Bu sistemle doğru formülü bulduk. Ayrıca, Karadeniz bölgesinde bu sisteme geçen ilk belediye olduk. Projemiz, çevre illerde örnek alındı ve onlar da bu sisteme geçtiler. Bu durum, bizleri daha da motive ediyor. Personelimizin özverili çalışmaları sayesinde mamalarımız hiç bir zaman elimizde kalmıyor ve can dostlarımız tarafından tüketiliyor” dedi.