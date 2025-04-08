Giresun’un merkez ilçesine bağlı Barça köyünde kaybolan zihinsel engelli genç, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Barça köyünde vatandaşlar, durumundan şüphelendikleri bir genci fark ederek 112 Acil Çağrı Hattı’nı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, kimliği belirlenemeyen zihinsel engelli bir gençle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda, gencin Giresun merkez nüfusuna kayıtlı, yüzde 90 zihinsel engelli 17 yaşındaki H.B olduğu belirlendi. H.B.’nin sabah saatlerinde Çukurköy köyünde bulunan anneannesinin evinden ayrıldığı ancak zihinsel engeli nedeniyle geri dönemediği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu ailesine ulaşılan genç, sağlık kontrollerinin ardından Çukurköy’de ailesine teslim edildi.