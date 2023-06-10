Giresun’un Eynesil ilçesinin Ören beldesinde, özel bir çay firması tarafından organize edilen etkinlikte, kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay hasadı yaptı.

Türkiye’nin en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.

Etkinliğe katılan Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, hasat döneminin kazasız, belasız, bereketli geçmesini temenni etti.

Vali Yardımcısı Sinanoğlu, “Hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum. Az önce burada üretilen çayın tadına baktım. Erzurumlu olarak söylüyorum ki çay burada üretiliyor ama Erzurum’da tüketildiğini söyleyebilirim. Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’un doğusundaki ilçelerde çay tarımı da önemli bir yer tutarak istihdama katkı ağlıyor” dedi.

Çay üretimi istihdamı artırarak, göçü önlüyor

Giresun’un özellikle Eynesil ilçesinde çay tarımının istihdama katkı sağlayarak göçün önlediğini ifade eden Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, “Giresun’da fındığın yanık sıra en yoğun çay yetiştirilen ilçe Eynesil’dir. İlçe ekonomisine en çok katkıyı sunan çay ürünüdür. Mayıs sonunda başlayan ilk sürgün çay hasadı haziran sonuna kadar devam eder. Özel çay üretiminin yanı sıra özel sektör çay fabrikaları istihdama çok ciddi katkı sağlar. Çay üretimi olmasaydı ilçe halkımız çok göç verirdi. Çay istihdamı artırdığı gibi göçün de önüne geçmektedir” dedi.

Yılda 40 bin ton yaş çay üretiliyor

Özel bir çay fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Kara ise “Giresun’da Tirebolu, Espiye, Görele, Eynesil, Güce, Çanakçı ilçelerimiz olmak üzere yaklaşık 12 üretim tesisi bulunmakla beraber 15 bin dolayında üreticimiz yılda yaklaşık 40 bin ton civarında yaş çay üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun 10 bin tonu ÇAYKUR işletmesinde işlenirken geri kalanı ise özel çay fabrikalarında işlenmektedir. Giresun’da 12 üretim tesisinde hem istihdama hem de üretime katkı sağlanmaktadır” dedi.

Kemençeler eşliğinde çay hasadı yapan üreticiler de çayın yağmur güneç demeden hasat etmenin zorluklarını ifade ederek, çay hasadı başladığında zorlu bir süreç yaşadıklarını söylediler.