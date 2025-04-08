Giresun-Trabzon il sınırında bulunan 2 bin 182 rakımıyla bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Sis Dağı, dron ile görüntülendi. Yoğun sisin arasında obalar, şelaleler ve çam ağaçları kartpostallık bir manzara ortaya koydu.

Giresun ile Trabzon illerinin sınırında yer alan Sis Dağı, dronla çekilen etkileyici görüntülerle bir kez daha doğa tutkunlarının dikkatini çekti. Görüntülerde, dağın zirvesini örten yoğun sis bulutları adeta bir "sis denizi" oluştururken, bölgedeki şelaleler ve karla kaplı yayla evleri kartpostallık manzaralar sundu.

Doğal güzellikleriyle bilinen Sis Dağı, baharın ilk günlerinde bile karla kaplı zirveleri, sisin dansı ve çağlayan şelaleleriyle doğanın tüm ihtişamını gözler önüne serdi. Görüntülerde özellikle obaların çevresinde oluşan beyaz örtü ve sisin oluşturduğu atmosfer, izleyenleri büyüledi.