TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in farklı kültürlerin barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşadığı örnek bir kent olduğunu vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Mardinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MARİDER) tarafından düzenlenen '25. Yıl Onur Gecesi'ne katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada, MARİDER Başkanı Şeyhmuz Ceylan tarafından Başkan Seçer'e katılımlarından dolayı plaket takdim edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra kentin iş, ekonomi ve siyaset dünyasından birçok ismin yer aldığı gecede konuşmasına, katılan tüm davetliler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Başkan Seçer, Mersin'de yaşayan herkesin mutlu olduğunu söyledi. İnsanların 'Mersin Türkiye'nin izdüşümüdür, Türkiye'nin özetidir' demelerinin boşuna olmadığını belirten Seçer, 'Mersin hem Türkiye'ye hem dünyaya bir arada kardeşçe yaşama kültürünün dersini veren kenttir' dedi.

'Mersin'i herkes takdir ediyor'

Mersin'in çok geliştiğini ve bunun da kentin yapısını oluşturan farklı kültürlerin çok çalışmasının sinerjisi ile gerçekleştiğini dile getiren Seçer, 'Mersin'de herkesin yüzü güldüğü, kentimize huzur hakim olduğu ve Mersin her geçen gün daha da güzel olduğu zaman mutlu oluyoruz. Mersin'i herkes takdir ediyor' diye konuştu.

Kente farklı şehirlerden farklı nedenlerle gelen insanların kenti fırsatlar şehri haline getirdiğini aktaran Seçer, 'Mersin'de herkes çalışıyor. Kendisi ve ailesi daha iyi şartlarda yaşasın diye daha çok çalışıyor. Mersin bu özelliği sayesinde gelişiyor. Onun için enerjimiz ve sinerjimiz çok yüksek'ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Seçer, bölgede yaşanan gelişmelerin ülkeye yansımamasının mümkün olmadığının altını çizdi. Mersin'de sağlanan barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik ortamının Türkiye'de de sağlanabileceğini dile getiren Seçer, 'Bir arada yaşama kültürü, barış ve kardeşlik siyaset üstüdür. Bu insanlığın özünde, genlerinde olmalıdır. Bölgemizde çok önemli gelişmeler oluyor. Bunun ülkemize yansımaması mümkün değil. Bunu öngörerek bundan sonraki süreçte, nasıl dün olduğu gibi kardeşçe yaşadıysak, bugün de yarın da yine kardeşçe bir arada yaşamanın yollarını hep beraber bulmamız lazım ve bunu siyaset üstü konuşmamız, siyaset üstü görmemiz lazım. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi' şeklinde konuştu.

'Türkiye çok güçlü bir ülkedir'

Türkiye'nin demokrasi, ekonomi, hukuk devleti anlayışı gibi farklı konularda sorunlarının olmasının yanı sıra kendisinin ülkenin geleceği adına umutlu olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Seçer, 'Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin devlet geleneği çok eskidir. Türkiye dün de bugün de dünyada saygın olmuştur, saygın olmaya da devam edecektir. Bunu biz çalışarak yapacağız. İleride çocuklarımız bizi iyi ansınlar diye bu bilinçle çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.

Gecede konuşan MARİDER Başkanı Şeyhmuz Ceylan ise kendilerini Mardinli Mersinliler olarak gördüklerini belirterek 'Bu coğrafyada yüzyıllardır farklı diller, inançlar ve kültürler, aynı saygı ve kardeşlik ikliminde yan yana yaşamıştır. Bugün de bizi bir araya getiren bu ortak hafıza, ortak vicdan ve bu güçlü birlik duygusudur. Bugün burada bulunan bizler sadece Mardinli ya da sadece Mersinli değiliz. Bizler Mardinli Mersinlileriz. Bizler, Mardin'in kadim mirasını, Mersin'in üretkenliğini, hoşgörüsünü, ticaret kültürünü aynı yürekte buluşturan büyük bir aileyiz. Bu şehre emek veren, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve Mersin'i kendi memleketi gibi sahiplenen yaklaşık 200 bin Mardin hemşerimize gönülden teşekkür ediyoruz' diye konuştu.