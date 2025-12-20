Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversiteli gençlerin kariyer planlaması, girişimcilik ve iş dünyasına hazırlık süreçlerini desteklemeyi amaçlayan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri tanıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversitelerle kurduğu güçlü iş birlikleri kapsamında, bir üniversitede işletme bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilecek 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri tanıtılarak, üniversiteli gençlere kariyer planlama, girişimcilik ve iş dünyasına hazırlık süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen oturumda, merkezin sunduğu rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle yeni nesil projeler arasında yer alan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri ile 'Kariyer Portalı' hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Sunumda, iş dünyasının öğrencilerden beklediği temel yetkinlikler, yeni nesil iş arama kanalları, mülakat simülasyonlarının kariyer gelişimindeki önemi ve kariyer hayatında yapay zekanın getirdiği avantajlar vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinin üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Özada, ayrıca bu yapıların, gençlerin fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri, iş dünyası ve profesyonellerle bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekleri yeni nesil bir ekosistem olarak tasarlandığını ifade ederek 'Kariyer Portalı' ile de öğrencilerin dijital özgeçmiş oluşturma, dijital rehberlik hizmetlerinden faydalanma ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurma imkânına sahip olacağını dile getirdi.