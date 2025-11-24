Denizli Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, güven ve sevgi ilişkisine dayanan ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirtti.

Denizli Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun vicdanını, ahlakını ve geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu vurguladı.

Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, ahlak, sorumluluk ve insanlık değeri katan öğretmenlerin toplumdaki rolünün hiçbir dönem unutulmayacak kadar büyük olduğunu belirterek, "24 Kasım, çocuklarımızın, gençlerimizin ve aslında hepimizin hayatına dokunan, bize yalnızca ders sıralarında öğretmekle kalmayıp hayatı, ahlakı, dayanışmayı ve insan olmanın sorumluluğunu da aşılayan öğretmenlerimize vefa günüdür. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözünde ifade ettiği gibi, bir ülkenin kaderi sınıfta şekillenir, kürsüde yazılır" diye konuştu.

Başkan Saruhan, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevi başındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam temenni ediyorum. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum."