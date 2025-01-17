SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi, sabahın ilk saatlerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunarak gönülleri ısıtmaya devam ediyor.

Canik Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği çorba ikramıyla gönüllere dokunmayı sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında, otobüs duraklarında ve pazar alanlarında sabahın ilk saatlerinde Canik Belediyesi Gönül Sofrası İkram Aracı ile çorba ikramında bulunan belediye ekipleri vatandaşları işe, öğrencileri okullarına uğurlamayı sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirleri topluyor. Başkan İbrahim Sandıkçı’nın ilçede sürdürdüğü çorba ikramından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Sabahın ilk saatlerinde bizlere sıcak çorba ikramında bulunan Canik Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çorbalar sıcak ve lezzeti, belediye personelimiz ise güler yüzlü. Yürekleri ısıtan, düşünceli bir çalışma. Başkanımıza, belediye ekiplerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyoruz" dediler.