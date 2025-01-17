Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın kaliteli ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Her daim çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karne sevinci yaşayan öğrencilere karne hediyesi verdi. İlçedeki farklı okullarda eğitimlerini sürdüren ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini tamamlayıp karnelerine kavuşan öğrencileri makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, hayalleri ve hedefleri üzerine öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden ve öğrencilere karne hediyesi veren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Güçlü geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız ve gençlerimizdir. Her daim çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karnelerini alan ve Başkan İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etmek üzere Canik Belediyesi’ne koşan öğrencilerin sevinçli ve neşe dolu halleri, görenleri tebessüm ettirdi. Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere karne hediyesi vererek onları başarılarından dolayı tebrik etti. Eğitime ve eğitim hayatına dair projelerle öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Çocuklarımızın kaliteli ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Eğitime dair yeni projeler üretiyor, eğitim yolculuğu boyunca öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan kıymetli öğrencilerimizi belediyemizde ağırladık. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek onları karne hediyeleriyle buluşturduk. Tüm öğrencilerimizin keyifli ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.