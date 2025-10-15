Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Aile Yılı’na özel projeleri sürdürmeye devam ettiklerini ve ilçedeki ailelere 5 bin lira destek sağladıklarını açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Aile Yılı’nda aile içi iletişimin ve aile bağının güçlenmesini hedefleyen programlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve ilçedeki ailelere ve aile kurumu kurmak üzere yola çıkan gençlere yönelik sosyal destekleri sürdürdüklerini ifade etti. Aile Yılı sosyal destek çalışmaları çerçevesinde 2025 yılı içerisinde ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk lirası destek sağladıklarını, anne adaylarına bebek destek paketi hediye ettiklerini ve 2025 yılı içerisinde Canik Belediyesi’ne aile kurumu kurmak üzere başvuran çiftlere nikâh ücret desteği sağladıklarını ve çiftlerin nikâh dosya tetkik işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü gelecek ilkesiyle Aile Yılı’na özel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

5 bin lira destek

Aile Yılı’nda ailelere yönelik sosyal destekleri sürdürdüklerini ve ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin Türk lirası destek sağladıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "2025 Aile Yılı’na özel projelerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Aile kurumunun önemini hatırlatan, aile içi iletişimin ve aile bağının daha güçlü hale gelmesini hedeflediğimiz etkinliklerimiz ile birlikte ailelerimize yönelik sosyal desteklerimizi de sürdürüyoruz. 2025 Aile Yılı’nda ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin Türk lirası destek sağlıyoruz. Başvuru işlemlerini tamamlayan ailelerimizin 5 bin Türk lirası destek ödemelerini hesaplarına gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 2025 Aile Yılı’nda aile kurumu kurmak üzere belediyemize başvuruda bulunan tüm çiftlerimizin nikâh dosya tetkik işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm ürünler yer alıyor

Aile Yılı’nda ilçedeki anne adaylarını gebe bilgilendirme eğitimleriyle buluşturduklarını ve eğitim sürecinin ardından anne adaylarına bebek destek paketi hediye ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye etmeye devam ediyoruz. 2025 Aile Yılı’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla ilçemizdeki anne adaylarımızı gebe bilgilendirme eğitimleriyle buluşturuyor, eğitim sürecinin ardından anne adaylarımıza bebek destek paketi hediye ediyoruz. Bebek destek paketlerimizin içerisinde çocuklarımızın ve annelerimizin tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Özenle hazır hale getirdiğimiz paketleri anne adaylarımıza teslim ediyoruz" diye konuştu.

Aile Yılı’nda aile bağının güçlenmesini ve aile içi iletişimi artırmayı hedefleyen sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde Aile Yılı etkinliklerimize ve programlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ailelerimizin bir araya geldiği ve ilgiyle katıldığı etkinliklerimizle aile içi diyaloğun ve aile bağının güçlenmesini arzuluyoruz. Çünkü güçlü aile yapısı güçlü toplumları, güçlü toplumlarsa güçlü geleceği oluşturur. 2025 Aile Yılı’na özel ilçemizde düzenlediğimiz 32 farklı etkinlik ve programda bugüne değin ilçemiz, çevre ilçelerimiz ve farklı şehirlerimizden 15 bin 147 ailemizi ağırladık" ifadelerini kullandı.