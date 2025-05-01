Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Dost Meclisi toplantısının bu ayki konuğu oldu. Toplantıda Malatya’nın kalkınma hedefleri, sanayileşme süreci ve ekonomik toparlanma yolları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya’nın sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, şehrin sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle de söz sahibi olabilecek güçte olduğunu ifade etti. Akçin, "Potansiyelimizi açığa çıkarmanın yolu ortak akıl, kararlılık ve üretim odaklı bir bakış açısıyla mümkündür. Depremin yaralarını sadece fiziki olarak değil, ekonomik anlamda da sarmak zorundayız. Artık toparlanmanın ötesine geçip kalkınmak için seferberlik başlatma zamanı geldi" dedi.

Malatya’nın sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ihtisas sanayi sitelerinin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Er, "Sektörel bazda aynı alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek iş birliğini güçlendireceğiz. Rekabet gelişmenin motorudur, ancak dayanışma olmadan sürdürülebilir kalkınma sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmişteki zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini söyleyen Er, sanayileşme çabalarının artık karşılık bulduğunu ve Türkiye’nin kendi gündemini belirleyen bir ülke konumuna geldiğini belirtti. Malatya’nın da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını dile getiren Başkan Er, "Malatya’yı üniversitelerimiz, organize sanayi bölgelerimiz, ticaret odamız ve MÜSİAD gibi kuruluşlarla birlikte büyüteceğiz. Şehrimiz, yeni bir sanayi ve kalkınma vizyonuyla yoluna devam edecek" diye konuştu