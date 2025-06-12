Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, geçirdiği elim kaza sonrası hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’i ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin ardından açıklama yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, " Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek’in vefatı dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i, eşi Nurcan Zeyrek hanımefendiyi ve aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ferdi Başkanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve metanet temenni ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.