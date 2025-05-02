Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılan Beyağaçlı öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üst düzey temaslarda bulundu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanında devam eden TEKNOFEST’te yer alarak büyük bir başarıya imza atan Beyağaçlı öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, KKTC TEKNOFEST’te "Robolig Mavi Vatan" yarışmasına katılan Beyağaç Atatürk Ortaokulu öğrencileri Mehmet Değirmenci, Metin Gündoğdu ve öğretmenleri Emrah Bölüm’e destek verdi.

KKTC TEKNOFEST’te üst düzey temaslarda da bulunan Başkan Pütün, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile bir araya geldi.

Kıbrıs temasları hakkında bilgiler veren Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Bizi yavru vatan KKTC’de ağırlayan yetkililere nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. KKTC TEKNOFEST’te Bilim ve teknoloji dolu bu büyük organizasyonda, gençlerimizin gururlandıran başarılarına tanıklık ettik" dedi.