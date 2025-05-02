Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk, üçüncü kez Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak lig maçını yönetecek.

Süper Lig 34. haftasında oynanacak Alanyaspor-Kayserispor maçına orta hakem olarak Ümit Öztürk görevlendirildi. Denizli Bölgesi hakemi, bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez düdük çaldı. Bu maçlarda Alanyaspor, 6-3 ve 3-0’lık sonuçlar ile galip gelen taraf oldu. Ümit Öztürk, Antalya’da oynanan bu maçlarda Alanyaspor’a 6 kez sarı kart gösterirken Kayserispor’a ise 7 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkardı.

32 yaşındaki hakem, bu sezon 7 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 8 TFF 1.Lig maçına çıktı. Ümit Öztürk’ün yönettiği 7 Süper Lig maçında 6 kez ev sahibi takım kazanırken 1 kez de deplasman takımı kazandı. Denizli Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Alanyaspor’un ve Kayserispor’un maçını yönetecek.