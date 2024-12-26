Menemen Belediyesi ile vatandaşları bir telefon mesafesinde yakınlaştıran Beyaz Masa Çağrı Merkezi, lise öğrencilerini misafir etti. Halkla ilişkiler bölümü öğrencileri hem gözlem yapma hem de deneyim kazanma fırsatı buldu.

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilçenin dört bir yanındaki vatandaşların en hızlı şekilde taleplerini iletmesini sağlayan Beyaz Masa Çağrı Merkezi, bu kez öğrencileri ağırladı. Menemen Halide Gencer Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü’nün 11. sınıf öğrencileri, çağrı merkezinde hızlı ve doğru iletişimin önemini deneyimledi.

Öğrenciler, Beyaz Masa Çağrı Merkezi Birim Sorumlusu Mert Çetinkaya tarafından misafir edilip bilgilendirildi. Çetinkaya, "Vatandaşlarımızı karşıladığımız ilk nokta burası. Önceliğimiz vatandaşımızın her birimimizle ilgili çözüme ulaşabilmesidir. Bu nedenle hiçbir şekilde eksik nokta bırakmadan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." dedi. Çetinkaya’nın bilgilendirmesi sonrasındaysa öğrenciler, hızlandırılmış bir eğitimin ardından çağrı merkezi çalışanlarının denetiminde, vatandaşlardan gelen telefonları cevapladı. Düzgün diksiyonları ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla başarılı birer performans ortaya koyan öğrenciler, gelen telefonlarla birlikte hem talep kayıtları oluşturdu, hem de vatandaşları ilgili birimlere yönlendirdi.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Eğitime desteği her alanda sürdürdüklerini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen’de en büyük önceliğimiz, evlatlarımızı geleceğe en doğru şekilde hazırlamak. Bu nedenle tüm eğitim yatırımlarımızın yanında aynı zamanda öğrencilerimizin kendi alanlarında deneyim kazanması için belediyemizin ilgili birimlerinden de istifade etmelerini sağlıyoruz. Böylece okul sıralarının yanına, iş yaşamındaki gözlemlerini de ekleyen öğrencilerimiz, bilgilerinin yanında tecrübe de edinmiş oluyor." ifadelerini kullandı.