Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir’e kazandırılacak yeni mezbahanenin duyurusunu yaptı.

Albayrak, Eskişehir’deki mezbahane sorununun uzun yıllardır çözülemediğini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık politikalarına eleştirilerde bulundu. Konuyla ilgili destek ve çözümlerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür eden Albayrak, yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı olsun Eskişehir. Şehrimize mezbahane yapımı için yer tahsisi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızca bugün itibarıyla yapıldı. Bir zamanlar sadece şehrin değil bölge illerin de kırmızı et ihtiyacını karşılayan ilimiz, maalesef Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanlış tutum ve politikalarıyla geriye gitmiş, belediyeye ait mezbahane kapatılmış ve hayvancılık terk edilmiştir. Uzun yıllardır şehrin gündeminde olan ve bir türlü çözülmeyen mezbahane konusuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Eskişehir heyeti olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ziyaretimizde konuyu arz ettik ve kendilerinden destek istedik. Çok şükür süreç olumlu sonuçlandı ve şehrimize mezbahane yapımı için yer tahsisi bakanlığımızca yapıldı. Destekleri ve gayretleri için başta Bakanımız Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimize, il müdürümüze ve yetkili kurum çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir’imize hayırlı olsun."