Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında birlikte çalıştığı başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iştirak şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, göreve yeni atanan başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iştirak şirketlerinin yeni yöneticilerine hayırlı görevler dileyen Başkan Özlü, yönetim kadrosundaki isimleri tek tek dinledi.

Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştirildiği istişare toplantısında yeni dönemle birlikte Düzce’nin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında iyi, hızlı ve sağlıklı şekilde atılacak adımların önemine değinen Özlü, tüm birimlerin, planlı ve programlı şekilde ve koordinasyon halinde yüksek performans göstererek çözüm odaklı çalışma gerçekleştirmesi için var güçleriyle çalışmalarını istedi.