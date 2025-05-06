Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi. Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.