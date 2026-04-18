Tokat'ta etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurun ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalar adeta göle döndü. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte şehir merkezindeki ana arterlerde su seviyesinin yükseldiği görüldü. Biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde ve kaldırımlarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.