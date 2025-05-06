DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bilgi bikirim ve tecrübelerini gençlerle paylaştı "Bir şeyi tutkuyla isteyince mutlaka olur" dedi.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Belediye Başkanımız Öğrencilerle Buluşuyor" programına konuk oldu.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve Öğr. Gör. Hande Taşçeşme tarafından icra edilen konserle başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir; Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda uzman olarak göreve başlayan Faruk Özlü’nün müsteşarlığa kadar yükseldiğini ve daha sonra Bakan olarak ülkemize ve Düzce’ye önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirerek kendisine teşekkür etti.

"Bir şeyi tutkuyla isteyince mutlaka olur"

Açılış konuşmasının sonrasında programın söyleşi bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın sorularını yanıtlayan Başkan Faruk Özlü, eğitim ve meslek hayatından bahsederek sözlerine başladı. "Bir şeyi tutkuyla isteyince mutlaka olur" diyen Özlü, hayal kurmasının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Bilgi birikimini ve tecrübelerini gençlerle paylaştı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda 25 yıl çalıştığını ifade eden Özlü, envanterde olan projelerin tamamında görev aldığını belirterek bu durumdan onur duyduğunu sözlerine ekledi. Kariyer ve meslek hayatında edindiği bilgi birikimi ve tecrübeleri gençlerle paylaşan ve yol gösterici tavsiyelerde bulunan Faruk Özlü, hayatında iz bırakan ve rol model olan kişi ve olaylardan da söz etti.

"Kendinizi hangi alanda güçlü hissediyorsanız o alana yönelin"

Öğrencilerin; akademisyenlik, kamuda görev alma, özel sektörde çalışma veya girişimci olma gibi önlerinde üç ana yol olduğunu söyleyen Özlü, gençlerin kendilerini hangi alanda güçlü hissediyorlarsa o alana yönelmelerini tavsiye etti.

"Öğrenci dostu şehir olmayı hedefliyoruz"

Son olarak ulaşım, sosyal alanlar ve istihdam başta olmak üzere öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri ve planladıkları projelerden de söz eden Faruk Özlü, öğrenci dostu şehir olmak istediklerinin altını çizerek Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını içtenlikle yanıtladı.