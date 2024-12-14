Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Refik Şevket İnce ve Muhittin Erener mahallelerini gezen Önal, talep ve önerileri dinleyerek yapılacaklarla ilgili talimatlar verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Refik Şevket İnce Mahallesi ve ardından Muhittin Erener Mahallesini belediye bürokratları eşliğinde ziyaret eden Başkan Önal, sokak sokak gezerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Esnaf ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Önal, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinledi. Önal, ihtiyaç duyulan çalışmaları belediye bürokratları ve ekipleriyle değerlendirdi. Mahalle esnafını taleplerini dinleyen Önal, yeni park isteklerinden temizliğe, kaldırım çalışmalarından mevcut parkların bakımına kadar birçok konuda çözüm odaklı adımlar atılması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Önal, uygun alanlar bulunduğunda yeni parkların ve mahallelerdeki diğer İhtiyaçların imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Mahalleleri baştan sona gezerek eksiklikleri belirlediklerini, notlarını aldıklarını ve ilgili birimlere talimat verdiklerini anlatan İrfan Önal, “Her mahallemizde eşit ve adil hizmet üretmek için çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve güveni bizim için çok değerli. Bayraklı’nın her mahallesini ve sokağını daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.