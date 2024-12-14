Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, Kapaklı Bahçeağıl İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan 22 öğrenciye, genel trafik kuralları, okul servisine binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük, trafikte saygı ve nezaket kuralları ve yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzları konularında eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür eden Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, “Jandarma ekipleri tarafından öğrencilerimize trafik ile ilgili eğitim verilmiş olup ayrıca okuma kitabı hediye edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.