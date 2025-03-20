Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla mahalle iftarlarına devam ediyor. Son olarak Gündoğdu Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi. Gündoğdu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri bir araya gelerek aynı sofrada oruçlarını açtı.

Başkan Kurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Mahallemizin çok değerli sakinleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul olsun. Ramazanlarda birlikte olmayı, dayanışmayı, yan yana olmayı en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Ramazanlarda hep iyi şeylerden söz etmeliyiz, güzel şeylere dua etmeliyiz, anca ne yazık ki böyle olmuyor. Ülkemiz iyi yönetilemiyor. Yokluk var, yoksulluk var. Geçinemiyoruz. Bunların sebebi belli. Bu sebebi ortadan kaldıracak formül de belli. Ama dün akşam tam kaybedeceği noktada, rakibini hapse atmayı tercih eden bir yönetim var. Buna itiraz etmeli ve bunu hep beraber ortadan kaldırmalıyız. Önümüz bayram. Bayramlar da bari iyi şeylerden söz edelim. Ne yazık ki o da pek mümkün değil, çünkü bayram ikramiyesi de kuşa döndü. Ben Gündoğdulu hemşehrilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz milletin parasını millete harcıyoruz. Bu bir hayır ya da bizim size sağladığımız menfaat değil. Biz, sizin paranızı sizin için harcıyoruz" dedi.

İftar programında konuşan CHP İl Başkanı Talat Yalaz, herkesin Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Programda konuşan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman da, Odunpazarı Belediye Başkanı kazım Kurt’a böyle bir program düzenlediği için teşekkür etti.