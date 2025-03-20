Yunusemre Belediyesi, Alzheimer ve Demans hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak, hasta yakınlarını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Temsilciliği ile birlikte projelendirilen Alzheimer ve Demans Danışma/Dayanışma Merkezi hizmete açıldı.

Yunusemre Belediyesi’nin Alzheimer Derneği Manisa Temsilciliği ile birlikte hayata geçirdiği Alzheimer ve Demans Danışma/Dayanışma Merkezi Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katında hizmete açıldı. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Mehmet Mesut Doğan, Emine Özge Arslan’ın yanı sıra Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç katıldı. Açılışta konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Temsilcisi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu bu konuya duyarsız kalmayan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Mavioğlu, "Yunusemre Belediyesi ile yola çıktığımızda projeyi çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Hem proje için hem de bu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesi için teşekkür ederim. Burada çok güzel çalışmalar yapacağız. Kartopu gibi büyüme umuduyla başta Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu merkez, Alzheimer hastalarına ve ailelerine destek sağlayarak onların yaşam kalitesini artıracak. Proje önümüze geldiği anda hemen çalışmalara başladık ve en kısa sürede açılışa hazır hale getirdik."

Açılışın ardından Prof. Dr. Mavioğlu, Alzheimer ve demansla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yunusemre İlçe sınırları içerisinde yaş sınırlaması olmadan herkesin yararlanabileceği merkez hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "444 62 09" numaralı çağrı merkezini arayabilirler.

Danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın seçim vaatleri arasında da yer alan bu merkez, hastalara ve yakınlarına danışmanlık, etkinlik, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sunacak.