SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kış şartlarının çile değil, güzellik ve bereket getirmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi, kış boyunca yolların açık kalması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kış şartlarının etkili olmaya başlamasının ardından özellikle yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahada olduğunu belirten Başkan İhsan Kurnaz, şunları söyledi:

"Her mevsim ayrı güzelliklere sahip olan ilçemizde kış şartlarının çile değil, güzellik ve bereket getirmesi için özveri ile çalışıyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle kar yağışından daha çok etkilenen yüksek mahallelerimizden başladık. Ancak ilçemizin tüm mahallelerinde kesintisiz şekilde yol açma ve tuzlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, tüm araç ve teçhizatlarıyla muhtemel bir müdahale için hazır bekliyor. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımlarını sağlamak için 7 gün 24 saat hizmetteyiz."