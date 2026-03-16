Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimiz' temalı gönül seferberliği programı kapsamında, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve beraberindeki heyet Cumayeri ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde esnafların talep ve önerileri dinlenirken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlere İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yekta Akdeniz, Yunus Şeker, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Heyet, ilçe genelinde sürdürülen gönül seferberliği çalışmalarıyla vatandaşlarla birebir temas kurarak onların sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Programın, toplumla daha güçlü bağ kurmak ve yerel sorunlara çözüm üretmek amacıyla devam edeceği belirtildi.