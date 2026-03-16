Tokat merkezli dört ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat Merkez ve Almus ilçesi ile Sivas ve İzmir'de silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tokat Merkez'de 1, Almus'ta 7, Sivas'ta 2 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 11 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda 9 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 39 adet tabanca mermisi, 89 adet kurusıkı tabanca mermisi, 206 adet av tüfeği fişeği ile 3 adet fişek doldurma aparatı bulundu. Operasyon kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.U., H.A.Z., M.Y., U.K., Y.G., A.Ç., M.B., A.H., M.G., F.K. ve A.Ü. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.