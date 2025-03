Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Sevgi Evleri'nde kalan 400’e yakın çocukla bir araya gelerek anlamlı bir iftar programı düzenledi. “Sevgi İftarı” adı verilen bu özel etkinlikte, MÜSİAD üyeleri çocuklarla aynı sofrada buluşarak paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, “Biz iş insanları olarak sadece ülkemizin ekonomisini büyütmek için değil, sizlerin geleceğini daha güçlü kılmak için de buradayız. Sizin başarılarınızı görmek, bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bugün burada sadece bir iftar yemeğini değil, birlikte çoğalan sevgiyi, dayanışmayı ve umutları paylaşıyoruz. Eğer bugün bir çocuğun kalbine dokunabildiysek, onun gözlerinde bir an olsun mutluluk görebildiysek, işte en büyük kazanç budur.” dedi.

MÜSİAD Mersin Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri’nde kalan 400’e yakın çocukla “Sevgi İftarı’nda buluştu. Divan Otel’de düzenlenen “Sevgi İftarı”na çocukların yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Naci Yılmaz, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan ve MÜSİAD üyeleri katılım sağladı. Program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Ezan-ı Şerif’in okunması ile başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürü Naci Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, bu anlamlı buluşmanın sevincini çocuklarla paylaşan MÜSİAD ailesine teşekkür etti.

İl Müdürlüğü olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, 18 bin engelli vatandaşa, 4 bin 200 yoksul aileye, 1.400 şehit ailesine, 750 çocuğa ve 500 yaşlıya hizmet verdiklerini belirtti. Devletin sosyal hizmet politikaları kapsamında birçok alanda destek sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Kimsesizlerin kimsesi olmak için tüm gücümüzle çalışıyor, toplumun her kesimine dokunmaya gayret ediyoruz," şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAYAN’DAN SEVGİ, KARDEŞLİK, BİRLİK MESAJI

Programda konuşan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, iftar buluşmasının yalnızca bir yemek paylaşımı olmadığını vurgulayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün burada sadece bir iftar yemeği paylaşmıyoruz, birlikte sevgiyi, dayanışmayı ve umutları paylaşıyoruz. Bugün bir çocuğun kalbine dokunabilmişsek, onun gözlerinde bir an olsun mutluluk görebilmişsek, işte en büyük kazanç budur. Bu güzel sofrayı sizler katılarak güzelleştirdiğiniz ve bu bereketli sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bize bu vesileyle bir araya gelme fırsatı veren Cenab-ı Hakk’a şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada iftar soframızın başköşesinde, gözlerindeki ışıkla hepimize umut veren, yüzlerindeki tebessümle kalbimizi ısıtan sevgili çocuklarımız var. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum: Sizler bizim için çok kıymetlisiniz.

Belki bazılarınız bu dünyada yalnız olduğunu düşünüyor olabilir, ama asla yalnız değilsiniz. Bugün burada olduğumuz gibi her zaman yanınızdayız. Sizler bu ülkenin yarınları, bizim evlatlarımızsınız. Biz yalnızca bir iftar sofrasını değil, sevgimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi de paylaşmak için buradayız. Ramazan, sadece oruç tutmak değil; birlik olmak, paylaşmak ve birbirimize daha çok sarılmak demektir. İşte biz de bugün sizlerle bir arada olmanın huzurunu yaşıyoruz. Hep birlikte oturduğumuz bu sofranın en büyük bereketi, sizlerin varlığıdır.

Sevgili çocuklar, şunu asla unutmayın: Her biriniz çok değerlisiniz. İçinizde keşfedilmeyi bekleyen büyük yetenekler, umut dolu hayaller var. Belki içinizde doktor olmak isteyenler var, belki öğretmen, sanatçı ya da mühendis olmak isteyenler… Ama ne olursanız olun, en önemlisi iyi insan olmak, hayata sımsıkı sarılmak ve hayallerinizden asla vazgeçmemektir.

“SADECE EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN DEĞİL, SİZLERİN GELECEĞİNİ DAHA GÜÇLÜ KILMAK İÇİN BURADAYIZ”

Biz iş insanları olarak sadece ülkemizin ekonomisini büyütmek için değil, sizlerin geleceğini daha güçlü kılmak için de buradayız. Sizin başarılarınızı görmek, bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bugün burada sadece bir iftar yemeğini değil, birlikte çoğalan sevgiyi, dayanışmayı ve umutları paylaşıyoruz. Eğer bugün bir çocuğun kalbine dokunabildiysek, onun gözlerinde bir an olsun mutluluk görebildiysek, işte en büyük kazanç budur.

Bu anlamlı buluşmayı gerçekleştirmemizde emeği geçen, destek veren tüm iş insanlarımıza ve en önemlisi soframızı bereketlendiren sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizler MÜSİAD ailesi olarak yalnızca sanayici ve iş insanları değil, aynı zamanda paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın bilincinde hareket eden bireyleriz. Bugün burada sizlere duyduğumuz sevgiyi ve desteği paylaşıyoruz.

“MÜSİAD AİLESİ HER ZAMAN YANINIZDA”

MÜSİAD olarak Türkiye’nin her ilinde, hatta dünyanın 84 ülkesinde varız. Şundan emin olun ki, sizlerin de dünyanın 84 ülkesinde ve Türkiye’nin 81 ilinde her zaman çalacak bir kapınız, sofrasında yer açacak bir MÜSİAD aileniz var. Hayatın her alanında sizlerle birlikte olmayı ve gelecekte de yan yana yürümeyi umut ediyoruz. Çünkü bizler, bu kadim medeniyetin evlatları ve bekçileriyiz. Birlik ve beraberliğimiz sadece bugüne özgü değil, hayatımızın her anında devam edecek.

Sizlerden öncelikle kendinize, ardından bizlere güvenmenizi istiyoruz. Kendinizi her zaman güvende hissedin. Sizlerin yanında böylesine kıymetli bir aile her zaman olacak.”

İftar programı boyunca MÜSİAD üyeleri çocuklarla yakından ilgilenirken, samimi sohbetler edildi ve çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, onların hayalleri ve gelecek planları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

İftarın ardından etkinlik renkli anlara sahne oldu. MÜSİAD üyeleri, çocuklar için pamuk şeker ve Osmanlı macunu stantları kurarak onlara nostaljik ve tatlı bir sürpriz yaptı. Geleneksel tatları büyük bir neşeyle yiyen çocuklar, etkinliğin tadını doyasıya çıkardı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda, MÜSİAD Mersin Şubesi, çocukların yüzlerindeki tebessümü artıracak bir başka sürpriz daha gerçekleştirdi.

MÜSİAD Mersin Şubesi tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Çetinkaya Mağazalarında kullanabilecekleri 4 bin liralık hediye çekleri takdim edildi. Çocuklar için büyük bir mutluluk kaynağı olan bu hediye, onların ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlarken, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sevgi, kardeşlik ve birlik mesajlarıyla tamamlandı. MÜSİAD Mersin Şubesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, benzer etkinliklerin süreceğini vurguladı.