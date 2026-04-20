Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) namağlup yükselmesi büyük sevinç yaşatırken, takımın elde ettiği başarı düzenlenen programla kutlandı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı ile birlikte İncirliova Belediyespor futbolcularını, teknik heyeti ve ailelerini belediyeye ait balık restoranında ağırladı. Başkan Kaya, takımın sezon boyunca ortaya koyduğu performansa dikkat çekerek, 'Bu sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla namağlup şekilde Bölgesel Amatör Lig'e yükselen İncirliova Belediyesporumuzu gönülden kutluyorum. Yeni sezonda daha da güçlenmiş kadromuzla aynı inanç, azim ve ruhla mücadele ederek ilçemizi gururlandırmaya devam edeceğiz' dedi.

Kulüp yönetiminden teknik ekibe, futbolculardan kulüp çalışanlarına kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Kaya, taraftarların ve destekçilerin katkısının da başarıda önemli rol oynadığını vurguladı. İlçede sporun gelişimine önem verdiklerini belirten Kaya, amatör kulüplere desteklerinin süreceğini ifade etti.