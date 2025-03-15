Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek, 14. yılda da Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, balıkçı Adem amca ve Yaren leyleği Eskikaraağaç leylek köyünde ziyaret etti.

14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak. Yaren leyleğin geldiğini öğrenen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı Eskikaraağaç leylek köyüne doğru yola çıktı. İskelede Adem amcayı karşılayan Karabatı, sonrasında Yaren’in yuvasına geçti.

Yaren her yıl bize heyecan oluşturan maceralarla geliyordu. Bu yıl martın ilk haftası burada olmasını bekliyorduk ama bir hafta geç geldi. Hem doğaseverler hem de bu hikayeyi takip edenler tarafından endişe ediliyordu. Bugün sabah saatlerinde Adem amcanın teknesinde konarak ben buradayım dedi. Eskikaraağaç, Yaren ile beraber güzelleşen bir yer. Yaren leylek sadece Bursa’nın değil dünyanın takip ettiği bir hikaye oldu. Ayrıca Yaren’in bizlerle olması yazın da habercisi. Karacabey Belediyesi olarak süreci 1 Ağustos’a kadar takip edeceğiz" dedi.

Yaren leyleğin bu sene biraz geç geldiğini söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, "Bütün köyümüz Yaren’i çok sevdiği için onun gelmesi bizi mutlu etti. Şükürler olsun geçte olsa mutlu sona erdik. Daha öncesinde diğer leyleklerden 7-10 gün önce geliyordu bu sefer tam tersi oldu 7-10 gün geç geldi. Ben Yaren’i çok seviyorum ona bağlandım. Onu çocuklarım gibi severim. Her sabah güne onunla başlıyorum. Ben karnını doyuruyorum daha sonra yuvasına gidiyor yavrularını besliyor acıktığı zaman bahçemde besliyorum. Ağustos ayının sonuna kadar birlikteyiz. Köyümüzde Yaren leylek haricinde bir şey konuşulmuyor. Yaren gelecek gelmeyecek konusunda strese girdim. Ama nihayetinde bizi sevindirdi" şeklinde konuştu.