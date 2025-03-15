Antalya’nın Serik ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi D400 karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen Serik Belediyesine ait 07 YOT 42 minibüs ile Mehmet Berkant Sarı (19) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.