Yalova’da abartılı egzoz kullanan 6 araç trafikten men edilirken sürücülerine toplam 55 bin 603 lira para cezası kesildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-14 mart tarihleri arasında trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde abartı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 32/3 maddesince toplam 55 bin 602 lira trafik idari cezası uygulandı. 6 araç ayrıca trafikten men edildi.
Kaynak: İHA