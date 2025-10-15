Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım’da, teşkilatlarımızdan aldığımız güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve teşkilat mensupları, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, AK Parti İlkadım Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Hizmet ve çalışmaların istişare edildiği toplantıda, teşkilat mensuplarının talep ve önerileri de dinlendi. Toplantıda, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcıları, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad ve partililer yer aldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Tüm ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz danışma meclisi toplantılarımızda, partimizin ulusal ve yerel düzeyde yürüttüğü çalışmaları değerlendiriyoruz. Bu noktada, teşkilat mensuplarımızın görüş, öneri ve düşüncelerini de dinleme fırsatımız oluyor. Partimizin hizmet anlayışını vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde nasıl anlatabileceğimizi konuşuyoruz. İlkadım’da teşkilat ve belediyenin uyumu ise bizleri mutlu ediyor. Karadeniz’in en büyük ilçesi olan İlkadım’da, bu birlik ve beraberliğin meyveleri vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüyor" diye konuştu.

"İlkadım’ı ortak akılla yönetiyoruz"

AK Parti’nin "Halka hizmet, Hakk’a hizmet" anlayışı doğrultusunda belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yapma çabasında olduklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın gönlüne dokunan, onların talep ve önerileri doğrultusunda belediyecilik hizmetlerimize devam ediyoruz. Ortak akılla yönettiğimiz İlkadım’da, teşkilatlarımızla olan birlik, beraberlik ve istişare kültürü, vatandaşımıza yönelik hizmetlerimizdeki en büyük gücümüzdür. İlkadım’da teşkilatlarımızdan aldığımız güçle, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, ‘Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.’ Bu düsturla hareket ederek hemşehrilerimizin en iyi hizmeti hak ettiğini düşünüyor ve hizmetlerimizi de bu anlayışla yapıyoruz. İlkadım’da vatandaşın her anında, hep yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ise "İlkadım’da birlik, beraberlik, azim ve kararlılıkla teşkilat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşkilatımızın tüm kademeleri, vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışıyor. İlkadım Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz ile uyum içerisinde, İlkadım için hep birlikte çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum" dedi.