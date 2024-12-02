Didim Belediyesi Hisar Mahallesi 2463 Sokak’ta başlatılan yol yapım çalışmalarını tamamlandı.

Didimli vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Hisar Mahallesi 2463 Sokak’ta başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından yol, vatandaşların kullanımına açıldı. İlçe genelinde yol yapım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Didim’imizin her noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla birlikte kentimizin ulaşım ağını güçlendirip, modern ve konforlu hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.